Nos marchés locaux ont toujours la cote

Dans notre arrondissement, nos communes surfent sur la vague du circuit court. Si certaines ont lancé leur marché local il y a seulement 1 an comme c’est le cas à Marchin, d’autres comptabilisent quelques années de plus au compteur… Exemple à Héron et Braives qui soufflent, cette année, leurs 10 ans d’existence. "On s’était mis en accord avec Héron en mai 2013 pour proposer aux marchands ambulants d’aller le matin à Héron et l’après-midi à Braives", rappelle Vincent Germeau, de l’Agence de Développement Local (ADL) de Braives. Après 10 ans, l’heure est donc au bilan. Qu’est-ce qui fait le secret de la réussite ? "La qualité des produits et la fidélité de la clientèle mais aussi des ambulants, répond Raphaël Villafrate, agent ADL à Héron. Ces trois dernières années, la fréquentation est très homogène. Covid ou pas, pluie ou soleil. C’est la preuve qu’on résiste à tout. On espère continuer encore les 10 prochaines années au moins. Je pense que nous avons aussi une offre diversifiée tout en restant à une échelle locale. Actuellement, nous avons 6 marchands et une 7e personne devrait se rajouter dès la semaine prochaine. On ne veut pas aller au-delà de 10 commerçants dans tous les cas." Même constat à Braives. "On a voulu créer un espace convivial avec une halle couverte et un espace horeca dans la gare. On a également, à proximité, le RAVeL et la bibliothèque qui permettent d’attirer les familles le mercredi après-midi", ajoute Vincent Germeau.