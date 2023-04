Delhaize d'Amay: d'autres actions que le blocage des clients

"Sincèrement, on ne fondait aucun espoir dans cette réunion." Hier, au lendemain d’une première rencontre avec un conciliateur entre syndicats et direction de Delhaize qui n’a proposé aucune alternative à la franchise, Régine Bellis se montrait philosophe mais néanmoins toujours déterminée en tant que déléguée syndicale CNE au Delhaize d’Amay. "Le prochain conseil d’entreprise est prévu le 24 avril. On avance pas à pas. Une réunion syndicale aura lieu, ce jeudi, à Nivelles pour planifier de nouvelles actions. On verra ce que les permanents nationaux vont décider. Des actions surprises devant les magasins appelés à être franchisés comme ici à Amay, il y en aura certainement. Mais pas de fermeture. On ne bloquera pas les clients. On essaiera à nouveau d’être créatifs", prévoit cette employée polyvalente au Delhaize amaytois depuis 34 ans. Et pour cause, puisque le durcissement de ton de la direction de Delhaize qui a fait intervenir huissiers et police pour casser tout piquet de grève, a dissuadé le personnel de recourir à ce type d’action depuis début avril. "Cela s’accompagne de prises d’identité avec astreinte nous obligeant à y aller de notre poche si on est à nouveau contrôlé dans une action. Encore ce mardi, il y a eu un rassemblement avec tentative de bloquer des camions avant que la direction amaytoise fasse intervenir la police. On a vu le climat se durcir au fil des semaines, depuis le départ en grève le 7 mars. On se rend bien compte que notre directeur, le 4e à Amay en deux années, subit des pressions de plus haut…"