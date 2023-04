Le mur de Huy a vibré au rythme de la Flèche wallonne

En montant, on pouvait croiser des gens assis sur des chaises de camping ou appuyés sur les barrières nadar, qui parlaient tantôt en français, tantôt en néerlandais. Et le tout, dans une ambiance bon enfant.

Et puis, au sommet de la côte, installé juste à côté de la ligne d’arrivée, il y avait Giuseppe Mauro, qui a fait la route depuis Sambreville. "Je suis ici depuis 8h du matin, détaille-t-il. Je voulais vraiment être près de la ligne d’arrivée." Et effectivement, pour arriver aussi tôt, il faut être motivé. "Je suis plusieurs courses par an, mais la Flèche wallonne a une saveur particulière parce que, cette cote-ci, il faut quand même le faire pour la monter. Je l’ai faite à pied, et ce n’était déjà pas évident. Alors, il ne faut pas demander à vélo."

À quelques mètres de là, un groupe d’amis, assis autour d’une table de jardin, patientait aussi depuis un bon moment. Mais ils avaient visiblement prévu le coup. "On passe le temps en jouant à la belote", s’amuse Georges Dormans.

Flèche wallonne 2023

"Pogacar, on t’affone au bar"

Également au sommet du mur, on retrouvait trois jeunes, originaires du Hainaut, avec une pancarte sur laquelle il était inscrit "Pogacar on t’affone au bar". "On a fait ça parce que, quand il a gagné l’Amstel Gold Race, ce dimanche, il a affoné la bière qu’on lui a apportée sur le podium. On essaiera de le défier à la fin de la course", commente Jérôme Merckx.

On parle, on parle, mais les coureurs sont déjà passés deux fois, et alors qu’ils se présentent au pied du mur, pour l’ascension finale, c’est un local, le Marneffois Louis Vervaeke, qui est seul en tête de la course. "On l’a déjà rencontré, s’exclame Gilles Lejeune, présent dans le mur avec ses deux fils . On l’a croisé dans un café de la place Saint-Séverin. Il était vraiment très sympa." Son fils, Adrien, confirme. "J’ai même pu prendre une photo avec lui. Il a été hyper gentil avec moi." Mais le "miracle" n’a pas eu lieu. Louis Vervaeke s’est rapidement fait rattraper et, presque aussi vrai que l’eau mouille, c’est Tadej Pogacar qui a levé les bras au sommet du mur de Huy.