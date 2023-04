Huy: menace de fermeture sur le magasin Dreambaby de Ben-Ahin

5 personnes à Ben-Ahin

Cela n’ira pas sans perte d’emplois puisque 192 collaborateurs seraient touchés dont 42 pour l’enseigne Dreambaby et précisément 5 personnes au magasin de Ben-Ahin. Avec dès lors l’application de la loi Renault en matière de licenciement collectif. "Dès ce jeudi, on va entamer les phases d’information et de consultation où toutes les parties pourront proposer des alternatives, continue Nathalie Roisin. L’objectif est d’apporter de la clarté à tout le monde et de voir les éventuelles possibilités de reclassement."

Du côté syndical, l’annonce faite en conseil d’entreprise extraordinaire a visiblement surpris. "Même si la rumeur circulait depuis longtemps sur la difficulté à maintenir ces activités rentables, témoigne Wilson Wellens, responsable sectoriel national de la CGSLB, syndicat principal au sein de Colruyt Group. Il y a intention d’arrêter certaines fonctions, sans que des personnes soient visées. Maintenant, c’est à l’employeur et aux syndicats à négocier ensemble pour limiter les pertes d’emplois avec par exemple des reclassements au sein d’autres magasins ou activités du groupe. C’est la première phase du plan social et je n’ai aucun doute sur le fait que Colruyt Group prendra ses responsabilités. Nous verrons où ces négociations aboutiront. Peut-être finalement pas à la fermeture de certains magasins ?" Et le syndicaliste d’interpréter la fermeture, ce mercredi, des magasins Dreambaby comme "un signal d’empathie de la part de l’employeur qui a lui même suggéré cet arrêt d’un jour en connaissance de l’impact psychologique qu’allait avoir l’annonce sur le moral du personnel concerné (NDLR: nous n’avons essuyé que des refus lors de nos tentatives d’obtenir des réactions du personnel hutois) ".

Réouverture probable ce jeudi

Les magasins menacés devraient rouvrir ce jeudi à entendre le Group Colruyt. "En principe, même si on ne peut pas exclure des actions locales", temporise Nathalie Roisin. Cependant, les syndicats ne semblent pas avoir l’intention de hausser le ton dans l’immédiat. "Il n’y aurait pas de valeur ajoutée à déclencher des actions à ce stade, estime Wilson Wellens. On ne s’est pas encore mis autour de la table avec la direction du groupe. Et je ne vois pas d’intérêt à créer du combat tant qu’il n’y a pas de point qui coince en négociation."