Un nouvel ouvrage de 400 pages sur la collégiale de Huy: trente-six auteurs l’ont étudiée et redécouverte

L’ouvrage sera en vente à la Collégiale de Huy ou aux Éditions Peeters au prix de 59€. ©Doc

"Un ouvrage pas sur le trésor de la collégiale mais sur la partie patrimoine architectural." Avec une méthodologie particulière puisque Marylène Laffineur voulait solliciter les spécialistes de chaque domaine abordé. Un travail collectif qui réunit ainsi 36 auteurs. Tous se sont penchés pendant de longs mois et d’aussi longues recherches sur l’histoire, s’étalant sur plusieurs siècles, de la collégiale. "On a démarré au Ve siècle, explique Marylène Laffineur. L’idée, c’était de faire un état de la question. On est actuellement à un moment important de l’histoire de la collégiale, entre le départ de l’architecte Jean-Louis Joris et l’arrivée du nouveau. Il était temps de faire le bilan de ce qu’on sait de la collégiale." Et ce travail s’est accompagné d’investigations "de grande ampleur". Quatre ans à faire des recherches, à décider d’une table des matières, à donner à chaque auteur sa thématique mais aussi "à calmer l’enthousiasme et les ambitions de certains auteurs", confie Marylène Laffineur, en souriant.

Un ouvrage accessible à tous

Au fil des recherches, la collégiale est ainsi apparue aux auteurs qui, pour la première fois, ont étudié les importantes restaurations qui ont jalonné l’histoire de l’édifice. "Pour la première fois, ces réalisations de grande qualité – ensembles mobiliers, orgues, peintures murales et verrières – sont étudiées comme elles le méritent." Pas trop scientifiques, les différentes analyses menées par les professionnels ? Accessibles à tout lecteur ? Oui, c’était aussi l’objectif. L’ouvrage a été conçu pour être accessible à tous, pour aborder les richesses de la collégiale et de son histoire dans un langage clair.

Toutes les facettes de la collégiale sont présentées. ©Doc

Le Hutois Jean-Louis Joris a naturellement été associé à la réalisation de l’ouvrage, lui qui a consacré une grande partie de sa vie d’architecte à l’édifice religieux. "Il a participé à la coordination scientifique avec François Tourneur, spécialiste des pierres." Et Marylène Laffineur d’ajouter: "Coordonner 36 personnes, c’est énorme, ce n’était pas gagné d’avance mais ça s’est bien passé." Autant de passionnés, tous bénévoles, pour coucher sur papier l’histoire de cet édifice juste magnifique. Même l’évêque de Liège, Monseigneur Jean-Pierre Delville, historien, s’est investi dans l’ouvrage. "Il y a trois contributions de sa part et il a présenté l’ensemble du travail."

400 pages et 600 photos

L’ouvrage est publié par la Société des bibliophiles liégeois en une édition restreinte avec reliure spécifique qui lui est propre (250 exemplaires) mais aussi par la Maison Peeters, de Louvain, spécialisée dans les publications scientifiques, qui a sorti 550 exemplaires. L’ouvrage fait près de 400 pages et s’accompagne de nombreuses photos qui dévoilent des aspects, des détails de la collégiale que même les plus assidus ne connaissaient ou ne voyaient pas. Sa mise en page a été particulièrement soignée et, aussi, son illustration est totalement inédite. "L’Institut royal du patrimoine artistique a offert à la collégiale, et à l’ouvrage qu’on a fait, treize journées de mission photo. Un ou deux photographes étaient présents ainsi qu’une historienne d’art. Les illustrations, c’est 600 clichés qu’on a reçus et dont on a l’exclusivité jusqu’à la sortie de l’ouvrage. Ces illustrations sont magnifiques, elles ont été faites par du matériel de professionnel." Par des photographes qui ont travaillé avec un éclairage parfait et des échafaudages.

L’ouvrage est présenté ce soir à 18 h 30 à la collégiale en présence des auteurs et de l’évêque de Liège. Envie d’avoir le livre ? Il sera en vente à la Collégiale de Huy ou aux Éditions Peeters au prix de 59€.

www.peeters-leuven.be