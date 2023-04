Marneffe: le détenu boute le feu à la porte de sa cellule

Un jeune homme né en 1984 est en aveux pour des faits survenus à la prison de Marneffe pendant qu’il était incarcéré en 2021. Alors qu’il purgeait une peine de cinq ans de prison pour des faits de viol, séquestration et de violence, l’homme a bouté le feu à sa porte de cellule. Il s’en est expliqué ce jeudi matin devant la justice hutoise. "J’étais tout seul en cellule, puis on m’a amené un étranger, alors que j’avais bien spécifié que je ne souhaitais pas être en cellule avec un Maghrébin. Pas que je sois raciste mais j’ai du mal avec cette communauté-là, a-t-il raconté. Une nuit, on s’est battu pour une histoire de télé, le lendemain on l’a enlevé de ma cellule et j’ai demandé à me faire examiner par un médecin pour les coups reçus, sans succès et la porte était fermée. En fait, on ne m’avait pas prévenu que j’avais le Covid."