Le camping de Hamoir ouvert le 1er mai mais en mode mineur

Le camping restera-t-il donc fermé cet été ? Pas du tout. La Commune a prévu son ouverture le 1er mai, date du début des vacances de printemps, mais en mode mineur. Le site, en pleine mutation, sera proposé aux campeurs en l’état. "On pourra accueillir les touristes de passage d’une à sept nuitées maximum, en tente, caravane ou camping-car, explique Marie-Noëlle Minguet, échevine du Tourisme. Le bloc sanitaire, vétuste, a été démoli puis reconstruit. Il est en cours de finition et sera prêt à temps." Pour le reste, les aménagements resteront sommaires. "On voulait quand même pouvoir offrir une possibilité de logement aux touristes. Mais ce sera l’été prochain que le vrai nouveau camping se dévoilera. On est dans une année charnière, de transition."

Ce sont ainsi 48 parcelles qui sont proposées aux campeurs de passage. Un chef de camp sera présent pendant la saison pour placer les hôtes et prélever le montant des nuitées. À noter que Hamoir dispose également d’une aire de motor-home, opérationnelle et accessible. Côté pratique, la saison du camping est prévue du 1er mai à fin octobre. Il faut débourser 8€ par jour pour le "terrain des bains" (motorhomes) et 12€ par jour pour les parcelles classiques.

Un camping plus aéré, plus vert, plus confortable et mieux équipé

Ce qui est prévu pour l’année prochaine ? Des infrastructures bien plu confortables, plus spacieuses, mieux équipées, avec une aire de vidange, une zone d’accueil avec barrière et badge d’accès, la clôture du site ainsi que tous ces petits services attendus dans un camping touristique: messages de bienvenue, activités… Il est aussi prévu une gestion intégrée du camping confiée à une société spécialisée. Les terrains seront renivelés, toute l’électricité sera refaite, les allées seront redessinées pour créer un circuit en sens unique. Des espaces de convivialité seront aménagés: barbecues, bancs, jeux… La cafétéria sera rasée et reconstruite. "On est occupé à lancer tous les marchés publics pour désigner les différents prestataires qui effectueront les travaux. À la fin de la saison, on démarrera le chantier."

Pour rappel, la reconversion du camping communal de Hamoir fait suite à un arrêté du gouvernement wallon: les campings résidentiels ne pourront plus se trouver dans des zones inondables d’ici 2025. Dès lors, depuis deux ans, la Commune organise par phases le départ des caravanes résidentielles, accéléré par les graves inondations de juillet 2021.

L’acquisition des terrains du camping par la Commune en 2022 (elle n’était pas propriétaire du site) a donné un coup d’accélérateur à une reconversion en camping de passage. De 180 emplacements, on passe à 48 ce qui en fera un camping plus aéré, plus vert, plus bucolique qui occupera le tiers des 3,5 hectares. Le reste est laissé en "réserve" pour d’éventuels projets futurs.