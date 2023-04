Huy-Waremme: à la rencontre des pros du secteur horticole ce week-end

Les pépinières Saint-Jean et leur jardin secret

Bien connues à Wanze, les pépinières Saint-Jean se spécialisent dans les grands arbres qui vont de deux à dix mètres de haut. Ils sont particulièrement avantageux pour celles et ceux qui veulent un effet immédiat dans leur jardin. Ces grandes pièces peuvent directement être transplantées et poursuivre leur croissance une fois en terre. " Ça épargne des mois et des mois d’attente. Planter des grands sujets crée tout de suite des beaux volumes dans un jardin", explique Alain Mahy, propriétaire des pépinières Saint-Jean. Cette année, des visites libres des jardins, des démonstrations d’empotage et de transplantations de gros sujets sous les conseils avisés des pépiniéristes sont organisées. Pour l’occasion, l’enseigne propose des visites animées inédites à bord d’un petit train touristique qui emmènera les visiteurs autour des sites de production et des champs de culture durant une heure. Plusieurs départs sont prévus tout au long de la journée, de 10h30 à 15h30. "C’est intéressant parce que c’est la face cachée de l’entreprise qu’on ne voit jamais", précise Alain Mahy. Environ 300 personnes au total auront l’opportunité de visiter les infrastructures, cultures et autres sites de production à travers Vinalmont, Antheit et Wanze. L’entreprise familiale tient tout particulièrement à sensibiliser ses visiteurs. "On est tournés vers le changement climatique, ça intéresse aussi beaucoup les gens", déclare Alain Mahy. Voisines, les Floralies Saint-Jean seront aussi de la partie et prévoient trois ateliers d’art floral de 11h à 15h. "Ceux qui s’y sont inscrits auront la possibilité de reproduire ce qu’on a présenté et de repartir avec le bouquet, informe Albenita Mementi, responsable des Floralies. Les autres peuvent toujours écouter nos conseils et les appliquer à la maison." Les inscriptions se font uniquement par mail à l’adresse info@floraliessaintjean.be.

Les visites en train se font sous réservation, via la page Facebook des pépinières. Toutes les activités auront lieu aux pépinières Saint-Jean à Wanze, ce dimanche, de 10h à 17h