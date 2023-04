Hannut: le Tour des villages se poursuit avec des balades interactives

Au fil des ans, tous les villages y sont passés mais ce n’est pas pour autant que l’ASBL a mis fin à ses activités. Que du contraire puisque le Tour des Villages invite le public à repartir en promenade en redécouvrant deux villages par an. "On a fait Lens-Saint-Rémy en septembre et le 30 avril, ce sera le village d’Avin, explique Marius Meys, le président de l’ASBL. Bien entendu on va repasser par les mêmes endroits que lors de notre précédent tour mais depuis on a poursuivi nos recherches et on peut davantage apporter d’explications, d’anecdotes sur l’histoire du village."

Mais la grande nouveauté, c’est que désormais ces visites seront aussi interactives grâce à deux cartes numériques (une pour les adultes, une pour les enfants) à télécharger. "Cela donne accès à des petites vidéos explicatives ou à des quiz. Et comme à terme il y aura des QR codes placés dans les différents villages, les gens pourront faire les balades à leur guise."

Cette année, ce sera donc le village d’Avin qui sera à redécouvrir le dimanche 30 avril à 13 h 45 (rendez-vous sur la place, rue du Mohéry). La balade passera notamment par les points suivants: la place du village, l’église Saint-Étienne, le site de l’ancien château de Diest, le château d’Avin et son parc, le chemin Amon’l Comte, l’ancien couvent et école catholique. Les marcheurs pourront profiter d’une petite collation auprès des artisans de bouche locaux.

Enfin, comme c’était déjà le cas lors des éditions précédentes, la balade sera suivie par un concert en l’église à 17 h. Ce récital sera interprété par l’orchestre des étudiants ingénieurs de Liège. Le prix est de 12 € (10 pour les enfants) et les réservations se font au 0473/47 49 66.