Dans la rue, quelques coups de klaxon

À part quelques badauds, journalistes et photographes de presse, la rue du Centre à Anthisnes reste relativement calme. Devant la maison de Marc Tarabella, on entend parfois quelques coups de klaxons de sympathie. On bavarde sur le trottoir du "retour de Marc dans son fief" mais dans la discrétion et le respect. "J’ai envoyé un SMS à Marc pour voir quand je pouvais passer, explique Francis Hourant, président du conseil communal et ami depuis plus de 20 ans. Il m’a dit qu’il mangeait, qu’il profitait un peu de sa famille, qu’il répondait à la presse puis qu’il me préviendrait de quand je pouvais passer. Je ne suis pas pressé. Je le laisse souffler. On habite à 50 mètres l’un de l’autre… Je le verrai bien assez tôt. On avait fait passer le message autour de nous: foutons-lui la paix ! Son épouse avait demandé qu’on respecte leur intimité. Il faut dire qu’elle est restée seule avec son fils pendant deux mois et lui, de son côté, tout seul dans sa cellule. Il faut leur laisser le temps de réorganiser tout ça, de se retrouver." Même écho du côté de Michel Evans, bourgmestre ff, qui veut d’abord laisser récupérer la famille. "Je l’ai eu en ligne ce jeudi un peu avant midi. Il m’a dit de passer mais quand je suis arrivé, j’ai vu qu’il y avait de la famille en visite et je me suis éclipsé." Les visites vont probablement s’enchaîner dans les heures et jours qui viennent, notamment de sa maman de 81 ans, qui habite Anthisnes, et de sa sœur, Manuella.