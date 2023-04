Les dernières statistiques en termes d’accidents de roulage avec lésions corporelles et décès sont sorties sur la zone de police du Condroz. Les chiffres reprennent, année après année, entre 2006 et 2022, le nombre d’accidents sur les dix communes condrusiennes. Et le constat général est plutôt positif: le nombre d’automobilistes blessés ou tués a chuté de 25% durant la période 2013-2022 par rapport à la période 2006-2012. Concrètement, en moyenne 164 accidents (avec un pic à 194 en 2008) se produisaient chaque année dans le Condroz entre 2006 et 2012, contre 123,8 entre 2013 et 2022.

Si le record inférieur (94) de 2020 est à relativiser en raison du confinement dû au Covid, les années 2021 et 2022 s’inscrivent, elles, dans la moyenne générale, avec respectivement 120 et 124 victimes.

Nombre de tués: – 42%

La baisse est encore beaucoup plus significative, si l’on prend uniquement en compte le nombre de tués: 6,5 par an entre 2006 et 2012 contre 3,7 entre 2013 et 2022. Soit une chute de 42%. L’entité de Nandrin est à ce titre exemplative: aucun accident mortel ne s’y est produit lors des six dernières années et le nombre de blessés a lui aussi chuté, "seulement" 11 par an lors des deux dernières années.

"Le placement de radars sur la route du Condroz ou encore l’aménagement d’un nouveau rond-point (NDLR: à hauteur de la rue Devant la Ville) ne sont forcément pas étrangers à cette chute", relève le premier commissaire Yves Lizée. "En réalité, cette forte baisse des statistiques est multifactorielle, ajoute le chef de corps Paul Carral Vazquez. Tous les aménagements portent leurs fruits (ronds-points, chicanes, ralentisseurs). Les délimitations de zones 30, comme à Hamoir ou sur la N66 à Strée à proximité de l’école Saint-Louis sont aussi efficaces. Le volet répressif avec le prêt à chaque commune du lidar durant une semaine par an est aussi à mettre dans la balance. Sans oublier le volet prévention, avec le radar préventif, la présence d’une brigade roulage depuis 2020, ou les actions que nous menons dans les écoles, comme ce mardi au collège Saint-Roch à Ferrières."

Pour autant, tous les chiffres ne sont pas encourageants. Ainsi, la commune de Ferrières a vu une forte hausse d’accidents avec blessés (21) en 2022. "Nous n’avons pas de réelles explications, dit-on à la zone de police du Condroz. Si ce n’est que l’entité est traversée par des routes régionales."

L’arrivée prévue d’un radar tronçon sur la route de Marche à la fin de l’année est annoncée comme une partie de la solution.