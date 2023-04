Les enfants ont créé leur tote bag avant de partir à la chasse aux oeufs à Burdinne (photos)

Et l’échevine Evelyne Lambié d’ajouter: "Le sac réutilisable entre aussi dans la démarche zéro déchet de la commune. Nous voulions aussi faire une activité innovante lors de notre chasse aux œufs."

Émilie habite Hannêche ; elle était accompagnée de ses enfants, Emma (6 ans) et Soan (4 ans). Comme beaucoup de parents qui ont parfois aidé les plus jeunes enfants, elle était très ravie. "C’est vraiment une activité créative très sympa et les enfants sont très contents. C’est un beau travail de décoration simple à réaliser Et de plus je découvre pour la première fois la plaine de jeux de Marneffe", confiait la maman.

15 kg d’oeufs réalisés par l’Atelier Délice

Munis de leurs beaux sacs personnalisés, les enfants se sont lancés joyeusement dans la chasse aux œufs. Un espace était comme de coutume réservé aux petits. Et après la récolte, tous les enfants ont échangé leurs œufs en plastique contre des œufs confectionnés par une productrice locale. Hélène Savoye de l’Atelier Délice de Hannêche a fabriqué 15 kg d’œufs pour l’occasion.