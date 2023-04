L’épicurieux, une épicerie de curiosités locales à Wanze

Non, ce n’est pas seulement un cabinet de curiosité, une épicerie de produits locaux ou un bond dans le temps au milieu d’objets chinés dans un style suranné. L’épicurieux, c’est un peu tout ça à la fois. Angélique Eburie-Noël ouvre les portes de L’épicurieux, ce samedi, une nouvelle adresse qui combine produits de bouche, artisanat, soin pour le corps, idées cadeaux, épices originales et liqueurs et rhums dont certains sont produits par celle que l’on surnomme Angie. "Ils sont à boire avec modération évidemment, sourit la dynamique Wanzoise. J’ai toujours aimé faire des associations et tester des mélanges qu’on ne retrouve nulle part ailleurs. Je fais également des confitures." Comment est né ce projet d’épicerie situé au rez-de-chaussée de la maison familiale, rue Roua, 9 ? "J’ai été licenciée pour restructuration après 20 ans en tant que vendeuse et je cherchais à donner un autre tournant à ma carrière professionnelle. J’avais envie d’ouvrir une épicerie avec ce côté familial et convivial des petits villages comme à l’époque. On sera ouvert tous les jours sauf le mardi avec des horaires élargis jusque 19h ou 20h. Bien sûr, je serai toujours joignable et accessible pour les personnes qui ont besoin de quelque chose en dehors des heures d’ouverture." La petite boutique où se retrouvent ses voisins pour échanger sur les dernières actualités et où on s’y retrouve, un vendredi soir ou un dimanche matin car on a oublié le dernier ingrédient pour la recette du jour. "On travaille uniquement avec des produits qu’on ne trouve pas en grande surface et le plus possible en circuit-court et dans une dynamique de zéro déchet. Les huiles, les épices ou les alcools sont vendus dans des contenants ou en vrac. On a aussi des produits qu’on ne trouve pas dans la région comme des bières de Malmedy pour faire un clin d’œil à la région où j’ai grandi."