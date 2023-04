Un décret pensé et voté par des élèves de sixième primaire de l’école Saint-Louis

Les élèves ont également pu rencontrer le député Écolo Rodrigue Demeuse, grandement intéressé par la présence des petits Hutois dans les bâtiments bruxellois. "Il a d’ailleurs été comme leur parrain durant tout le processus, il répondait à chaque fois présent."

Ensuite, sur base de toute une documentation de la Fédération, un travail en classe a été effectué. S’ils ont commencé par la rédaction d’un livre explicatif, qui fait office de synthèse, les élèves se sont surtout penchés sur l’élaboration d’un décret. "Chaque élève de la classe a proposé une idée de décret qui a été voté ensuite, comme en démocratie. Le décret qui a remporté les suffrages portait sur la gratuité du matériel scolaire de base pour les élèves." Ce décret, in fine, devait être proposé à la Fédération d’après une initiative de Rodrigue Demeuse, mais malheureusement le thème devait porter sur une matière culturelle. "On a donc rebondi, recommencé le processus, et on est finalement tombés d’accord sur une idée: un séjour culturel pour des classes entre deux pays de l’Union européenne. Ce séjour viendrait remplacer les traditionnelles classes de neige devenues trop coûteuses et peu respectueuses de l’environnement." Ce décret a donc été envoyé à la Fédération, mais aussi dans d’autres écoles qui ont participé à ce petit concours. "Deux écoles de la province du Luxembourg et cinq de la province du Hainaut devaient également voter pour élire le meilleur décret de la province de Liège, et nous venons d’apprendre que nous avons gagné. Nous nous rendrons donc le 20 avril afin d’en redébattre, avec les autres écoles lauréates, au parlement."

Entre joie et fierté, l’apprentissage

Aussi bien l’enseignante, le directeur, M. Bour, que Rodrigue Demeuse témoignaient d’une grande fierté face aux élèves, eux-mêmes pas peu fiers du chemin accompli. "On veut remercier notre institutrice qui nous a permis de vivre tout ça, on sait que c’est une expérience unique", lançait Martin devant tous ses camarades de classe. Pour le député, c’est aussi un réel plaisir de voir l’implication formidable des jeunes députés en herbe. "Il faut se rendre compte de tout le travail qu’il y a derrière. Je n’ai d’ailleurs jamais vu une classe aussi motivée que celle-ci en quatre années d’encadrement. En plus, ils ont dû recommencer, donc on peut dire qu’ils ont vécu l’expérience comme un vrai député, car ça arrive parfois. C’est une très chouette façon d’enseigner le processus démocratique."