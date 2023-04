Nouveautés de Terres-de-Meuse: les incontournables touristiques pour passer l'été à Huy-Waremme

1. Les richesses insoupçonnées La Maison du tourisme a répertorié les plus beaux fleurons des 27 communes qui couvrent son territoire. De la Hesbaye au Condroz en passant par la vallée mosane, Terres-de-Meuse vous propose de (re)découvrir les trésors de l’arrondissement. "L’objectif est de valoriser les merveilles de la région et de les intégrer à notre programme chaque année, précise Elodie Keysers, directrice. Au rayon des nouveautés, nous avons donc inauguré la ligne 126 du RAVeL avec les nouveaux aménagements et la prochaine activité nouvelle se déroulera à Villers-le-Temple le 23 avril. Il s’agit d’une chasse au trésor où nous offriront des boules de glace à tous les enfants qui participent. On veut valoriser tous les secteurs que ce soit les sites patrimoniaux, les producteurs ou la nature."

2. Le slow tourisme Nouveau venu sur la scène de la découverte: le slow tourisme. Des vacances en avion ou en voiture, c’est tentant pour aller siroter un cocktail sur le bord d’une plage. Mais il est possible de profiter de vacances en douceur et sans consommer. Une nouvelle façon de voyager et de découvrir qui consiste à profiter de son escapade nature en réapprenant à prendre son temps et à savourer chaque instant. La Maison du tourisme et le Parc Naturel Burdinale-Mehaigne vous donnent rendez-vous les 8 et 9 juillet (week-end de lancement) pour découvrir de nombreuses activités en lien avec la nature mais aussi le savoir-faire des artisans locaux.

3. La bible du tourisme local Pour vous prouver qu’en terres de Meuse, il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts, la Maison du tourisme a développé une nouvelle brochure qui se veut être la bible des activités à faire dans la région. "C’est un gros document de 52 pages qui sera réédité chaque année avec toutes les informations touristiques. Nous avons fait des focus sur différentes thématiques comme les artisans, les activités à faire en famille ou quand il pleut par exemple, ajoute Elodie Keysers. Il y a également le programme pour cinq journées inspirantes à passer dans la région. Le magazine est en distribution gratuite dans tous les lieux et sites touristiques des 27 communes."

4. Les gourmandises du terroir Si les Fromenades (balades avec fondue au fromage) n’ont plus besoin de faire leurs preuves car le succès est au rendez-vous, la Maison du tourisme étoffe son offre gourmande. "Dès le 1er mai, les visiteurs et amateurs pourront venir retirer le sac Bon ap’!, annonce la directrice. Ap comme apéro mais aussi comme appétit et après-midi. Ce sac à dos isotherme vendu au prix de 25€ contiendra un apéro complet pour deux personnes et des suggestions d’itinéraires de promenades. Les clients pourront ensuite garder le sac isotherme pour leurs futures escapades gourmandes."

5. Le séjour personnalisé Cerise sur le gâteau: Terres-de-Meuse a décidé de lancer un accueil personnalisé. La Maison du tourisme est la première en Belgique à proposer ce service innovant. Pour ceux qui ont des envies mais qui ne savent pas choisir ou se décider, laissez-vous guider par l’équipe. "Sur base des envies des clients et des visiteurs, nous leur proposons un roadbook, conçu pour une journée ou plu s, avec uniquement les infos qui les intéressent, détaille Elodie Keysers. On pourra leur proposer un programme détaillé avec les prix de chaque activité ou la durée des balades par exemple. L’idée est d’humaniser les traditionnelles brochures qu’on retrouve partout mais sans avoir l’envie de tout utiliser."