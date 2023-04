C’est à l’occasion du conseil communal de Ferrières, jeudi dernier, et de la présentation du rapport d’activité 2022 que la présidente du CPAS, Sandrine Maquinay, a livré les constats et annoncé quelques changements. Pour rappel, le PCS encourage le citoyen à jouer un rôle actif dans son cadre de vie et dans le retissage des liens sociaux. Il vise aussi à lutter contre toutes les formes de précarités et à donner un accès aux droits fondamentaux pour tous.

Il faut dire que les activités du PCS Ourthe sont nombreuses. En 2022, on a proposé des ateliers estime de soi, du coaching logement, des ateliers prévention des chutes, une journée de la santé, des sorties et visites, la fête des voisins, des activités pour les aînés, des formations (pour le permis de conduire notamment), un café papote, la sensibilisation au harcèlement… "Ce sont des activités qui fonctionnement bien, qui attirent du monde. Rien que les activités pour les aînés ont attiré 60 personnes et l’atelier estime de soi 23 personnes", détaille la présidente du CPAS.

Le PCS a ainsi dépensé 162 000 € en 2022 dont 87 000 € sont subsidiés. Une somme de plus en plus élevée d’année en année. "Et en 2023, il faudra absorber l’indexation des salaires, la hausse des échelles barémiques, si bien que la proportion des dépenses salariales devient très importante. On a donc décidé de réorienter le plan vers des activités qui coûtent moins cher."

Ainsi, l’atelier estime de soi ne fonctionnera plus qu’avec l’intervention d’un coiffeur. La sensibilisation sur les risques liés au stress est abandonnée. Le plan raye aussi les "actions santé" qui ont eu lieu depuis le Covid. "Des professionnels ont abordé cinq thématiques comme le surpoids ou la médecine préventive, mais c’est trop coûteux."

Par contre, des nouveautés voient le jour. Ainsi le coaching logement va évoluer vers un service plus poussé encore. "Une personne aidera ceux qui sont en recherche d’un toit car les travailleurs sociaux du CPAS passent beaucoup de temps à ça et ils deviennent presque des agents immobiliers."

Autres nouvelles activités: un accompagnement à bien entretenir son logement, un plan canicule pour Ferrières ("On n’en a pas encore, contrairement à Hamoir et Comblain-au-Pont, et c’est indispensable au vu des périodes de fortes chaleurs de plus en plus fréquentes et intenses"), un cadastre des bénévoles grâce à une application qui mettra en relation demandeurs et bénévoles. "Le PCS jouera le rôle de relais. Une personne coordonnera les échanges et aura pour mission de matcher les deux intervenants. On veut en effet que ça reste humain."

En réorientant ainsi ses activités, le PCS Ourthe a pu diminuer la part communale des trois partenaires. "La Commune de Ferrières a pris en charge 10 000 € en 2022. Auparavant, on était plutôt à 7 000 €. Pour 2023, on a réussi à la limiter à 8 800 €, ce qui est acceptable", conclut Sandrine Maquinay.