Wasseiges: la pluie n'a pas découragé les enfants à la chasse aux oeufs

À Wasseiges, les cloches sont déjà passées et elles ont déposé œufs et friandises aux abords de l’école communale. Il est près de 10h30 samedi matin ; de nombreux enfants et leurs parents affluent et sont accueillis dans le réfectoire de l’école. Malgré la pluie, les bambins sont impatients de se lancer à la recherche des œufs. Quelques consignes sont données et c’est le départ. La chasse aux œufs est organisée par le comité Wasseiges en fête et l’école communale du village. "C’est notre 3e édition et la seconde après Covid, explique Vincent Renson, président du comité Wasseiges en fête. Nous organisons la chasse aux œufs grâce aux bénéfices de la brocante annuelle et la course aux canards."