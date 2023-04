Verlaine: 20 100€ remis par le Lions Club à 11 associations

L’accomplissement de cette année de travail intense se traduit par la remise de 20 100 € à différentes associations. Les dons visent à soutenir et aider les personnes, surtout les enfants, les plus vulnérables de la région. C’est ainsi que la Fondation Léon Fredericq (ULiège-recherche médicale), Le Mistral (autistes adultes – St Georges), Os’Mose (chiens d’assistance – Esneux), le CMAP (Centre Médical d’Audio-Phonologie – Montegnée), L’Echalier (jeunes enfants en situation de négligence – Amay), Haut-Regard (adultes handicapés mentaux – Waremme), Doc’Riders (défi sportif au profit de personnes vulnérables), Les Mamys et Papys Câlins (action auprès des enfants hospitalisés à la citadelle – Liège), Les Faons (Maison Heureuse – hébergement enfants et adolescents – Sprimont) ou encore Domisiladoré (foyer d’adultes handicapés mentaux – Marchin) et Funambule (amélioration du bien-être de personnes bipolaires) sont les heureux bénéficiaires de ces dons. Auquel il faut ajouter un don de 2 000 € via une association spécifique en faveur des victimes du tremblement de terre en Turquie. L’occasion de rappeler que le Lions International constitue la plus grande ONG mondiale, avec 1,5 million de membres.