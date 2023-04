Procès Pharmaceutica: un Hutois et une Wanzoise minimisent leur implication dans le trafic international de drogue

L’exploitant d’un manège de Werbomont aurait joué un rôle principal en important et en exportant de grandes quantités de drogue au départ de son manège et de laboratoires situées à Ferrières et à Strée (Modave). Parmi ses clients figurait un Tihangeois âgé de 49 ans suspecté d’avoir écoulé de la cocaïne par kilos. Le dossier évoque une drogue pure à 98%, qui aurait été écoulée à un prix de 32 000 € par kilo. Le Tihangeois suspecté d’être un important dealer recevait en moyenne 85 communications par jour sur son GSM, mais a soutenu n’avoir été impliqué que dans un deal de "consommation".

"Il m’a proposé de la drogue à 30 € le gramme et j’ai sauté sur l’occasion. J’achetai pour moi, par 50 grammes. Je n’ai eu qu’un client pour lequel j’ai revendu, afin de financer ma consommation personnelle. Contrairement à ce que j’ai laissé croire dans certaines conversations, je n’ai jamais mis en place une équipe de revendeurs. C’était une invention de ma part pour justifier un retard de paiement dans une dette", a soutenu le prévenu.

Sa compagne, une Wanzoise âgée de 48 ans, a contesté son implication dans le trafic. Elle n’a reconnu que la remise de deux enveloppes au manège de Werbomont lors du paiement d’une dette. Elle s’est dite étrangère au matériel de consommation retrouvé chez elle et a justifié la présence d’un bidon d’acétone de 25 litres par un usage domestique.

Pour rappel, cette affaire, surnommée "Pharmaceutica", implique 37 prévenus et concerne un trafic international de produits stupéfiants. La drogue, de la cocaïne, arrivait de Colombie et transitait par les ports d’Anvers ou de Rotterdam. Pas moins de 1,9 tonne de cocaïne avait été saisie pour une valeur de 80 millions d’euros. L’organisation criminelle aurait potentiellement importé 15 tonnes de cocaïne. Ce réseau de trafic international de produits stupéfiants avait été mis au jour à l’issue d’une enquête de trois années. Les enquêtes policières avaient été menées à Aywaille, Huy, Modave, Comblain-au-Pont, Ferrières, Herve, Verviers et Amay ainsi que dans le Limbourg et en Flandre orientale. Un laboratoire de transformation et de conditionnement avait été démantelé à Strée tandis qu’un lieu de stockage avait été découvert à Ferrières.

Le procès se déroule devant le tribunal correctionnel de Liège, division Verviers, siégeant exceptionnellement au palais de justice de Liège en raison des mesures de sécurité exceptionnelles déployées. Le procès a débuté le 27 mars et se déroule pendant au moins trois semaines consécutives.