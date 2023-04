Amay: Escapade encadre les parrains qui accueillent des jeunes en difficulté et en recherche de liens

Veiller à la compatibilité

Désormais agréé et installé dans le centre d’Amay, le SAPa Escapade a un champ d’action qui couvre les régions de Huy, Hannut, Waremme et le centre de Liège. Avec quel rôle ? Celui de rapprocher le jeune en recherche de liens via un parrainage et un candidat parrain ou candidate marraine sur base des préférences affichées par chacun. "Nous sommes agréés pour les 0 à 18 ans, mais dans la réalité, les jeunes qui sont parrainés par notre intermédiaire ont de 3 à 14 ans, précise Lucas Randolet, assistant social. Nous avons actuellement 9 jeunes parrainés. 75% d’entre eux ont encore des contacts avec leurs parents. Ils sont accueillis par leur parrain ou leur marraine en moyenne de un à cinq jours par mois selon une convention signée entre les parties quand tout le monde estime qu’il y a compatibilité. Avant cela, on organise au minimum trois rencontres dans nos locaux où ils s’échangent leur book dans lequel ils se présentent, jouent à des jeux de société. C’est une amorce à la relation visant ensuite à aider le jeune à bien grandir en prenant le temps de discuter et de partager des activités ponctuelles mais à un rythme régulier."

Cinq jeunes en attente

Élément important, l’engagement du parrain ou de la marraine se fait sur base volontaire et bénévole. Les six premiers mois se feront sans nuitée et il y aura un débriefing après chaque visite pour voir si tout s’est bien passé. Par après, une visite sur place et une table ronde seront organisées par an. "On peut mettre fin au parrainage à tout moment si ça se passe mal, mais alors on se voit et on discute pour mettre des mots sur la séparation pour ne pas que cela soit perçu comme un échec. Pour l’instant, nous n’avons pas eu ce cas de figure. Tous les parrainages fonctionnent et l’espoir est que cette relation entre le jeune et son parrain dure toute la vie."

Escapade est en recherche de candidats au parrainage. Cinq jeunes sont en attente. D’où la séance d’information organisée le 17 avril prochain dès 19h au centre culturel d’Amay pour tout qui pourrait être intéressé. Attention, c’est sur inscription au préalable "et nous avons 11 inscrits", se réjouissent les responsables. "Il n’y a pas de profil type pour être parrain ou marraine. Cela va de la jeune célibataire de 22 ans à un couple de pensionnés en passant par une famille avec des enfants en bas âge. Il y a des conditions à remplir comme avoir un casier judiciaire vierge, un permis de conduire, une attestation du médecin pour assurer qu’on est apte mentalement et physiquement, ou encore livrer la composition du ménage. Actuellement, nous avons aussi deux candidats pour lesquels nous n’avons pas trouvé de jeune compatible à parrainer."

Inscription: 0499/716129