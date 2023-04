Marc-Antoine Le Bret, le meilleur sans le pire, au centre culturel de Huy

Invité par Cedrole au centre culturel de Huy, vendredi, c’est avec panache qu’il a dit haut et fort tout ce qu’il ne pense pas forcément de ces sujets qui peuvent faire tache. À savoir, les classes sociales, la politique, le réchauffement climatique, les catastrophes écologique et même… la pédophilie. En clair, tout ce qui touche à l’humain. C’est d’ailleurs là son fonds de commerce avec, pour ajouter du piment à la sauce, quelques spectateurs pris dans ses filets pour le meilleur et le rire, forcément. C’est qu’il aime questionner l’intime, le gaillard. Avec la voix d’un autre, c’est toujours plus facile. N’en déplaise aux Alain, Micheline et Véronique que l’humoriste égratigne avec saveur. Mention spéciale pour les retardataires que Marc-Antoine Le Bret titille jusqu’à aller à leur rencontre, en transformant le discret en spectaculaire.

Pourtant, rien n’est dit dans la vulgarité ici, l’humoriste préférant le côté subtil, potache et farceur de ses vannes qu’il déverse dans un face-à-face entre lui et les spectateurs. Amuseur public de son état, l’homme, par ailleurs actif sur les ondes et les plateaux de télé, excelle dans plusieurs registres. À commencer par celui de l’imitation avec, à son palmarès, une centaine de voix, la sienne y compris, qu’il met dans sa bouche. À charge du public dans la salle, de les reconnaître sous la forme d’un jeu – genre blind test – ou, plus subtilement glissées dans des reconstitutions d’émissions de télévision. Dont Un jour, un destin de merde, Fort Boyard ou encore Koh-Lanta.

Et tout le monde y passe, en direct ou en différé avec les voix de Julien Lepers, Yann Moix, le Père Fouras, Jean-Pierre Foucauld et même Chantal Ladesou, si, si !

En final, comme une queue de cerise sur le gâteau, des remerciements pas piqués des vers dans lesquels on reconnaît les voix de Bart Simpson, Franck Dubosc, Philippe Etchebest, Dany Boon et toute une clique de personnalités dont l’humoriste se fait le porte-voix, à sa façon, cela va de soi.