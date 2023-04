La reprise touristique à Huy-Waremme bouleversée par les congés scolaires et les augmentations de prix

Après avoir essuyé deux années de crise pour cause de pandémie mondiale, le secteur touristique subit à nouveau quelques turbulences pour retrouver son rythme de croisière. D’abord avec le nouveau rythme scolaire. Si les écoles flamandes ont congés depuis ce 1er avril, les élèves wallons devront attendre, eux, le 1er mai. À l’Office du tourisme de Hamoir, on a donc décidé de reporter la reprise des activités. "Habituellement, nous rouvrons durant les vacances de Pâques. Cette année, nous avons décidé de postposer nos activités et de ne reprendre que dans un mois. Nous sommes une petite équipe donc on ne sait pas être partout. " Autre élément synonyme de bouleversement: la crise énergétique, qui est venue jouer les invitées surprises. "Pour le moment, nous n’augmentons pas nos prix mais c’est dur, confie Joëlle Simonis, chargée de l’accueil touristique au Moulin de Ferrières . En ce qui concerne nos activités, nous avons organisé une première visite ce dimanche 2 avril mais nous rouvrirons tous les jours à partir du 1er mai. Le changement des congés scolaires nous a obligés à nous adapter."