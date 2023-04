Burdinne : 7 000 € avancés pour éviter la coupure de courant des 50 résidences de l’ancien camping

Mais là ça urge parce que l’intercommunale d’électricité RESA a annoncé sa volonté de couper l’électricité de cet ancien camping résidentiel (lire notre édition d’hier). On le sait, ce n’est pas la première fois que le distributeur d’électricité menace de débrancher la prise, ce qui mettrait dans l’embarras une cinquantaine de familles.

Le nœud du problème, c’est que l’ancien camping ne dispose que d’un seul compteur d’électricité géré en copropriété (en liquidation). Mais cette copropriété, contestée par plusieurs habitants qui s’opposent aux calculs des décomptes et refusent donc de payer depuis plusieurs années. Résultat des courses: les impayés augmentent. Pour RESA, ils se chiffrent à 18 000 €.

Déjà en décembre RESA annonçait son intention de couper le courant. Finalement reportée, la coupure devait intervenir ce lundi. Mais une fois encore, elle a pu être évitée… De justesse car en fin de compte, le collège des liquidateurs a réglé un premier versement de 7 000 € à RESA. Ce n’est pas assez mais cela permet déjà d’interrompre la procédure de coupure de courant. En espérant que d’ici quelques mois, une solution définitive puisse être trouvée. "On a déjà fait preuve de souplesse à plusieurs reprises, note Charlotte Quevodo, porte-parole de RESA. On accepte la discussion, on ne veut pas être les méchants dans cette histoire, mais à un moment donné, il va bien falloir que les gens paient."

Depuis quelques années, la Commune a décidé de prendre le problème à bras-le-corps en reprenant le site dans un plan Habitat Permanent. Une somme de 400 000 € est inscrite au budget 2023 pour faire avancer le dossier. "On doit désigner un auteur de projet qui va faire des plans de voiries pour les différents impétrants (eau, électricité, égouttage, téléphone…) Mais cela prend du temps, note l’échevine Evelyne Lambié. On espère que dans quelques mois, les habitants pourront enfin disposer de leurs compteurs individuels. Comme ça, il n’y aura plus de contestation possible. " Mais comme le souligne l’échevine, la cinquantaine de ménages présents devra alors payer son raccordement à l’électricité. "Et disposer d’une installation électrique aux normes", prévient-elle. Et en fin de compte, il faudra bien régler les impayés. Et pour ça, il n’y a toujours pas de solution. "Même si les gens contestent, ils doivent quand même payer un minimum puisqu’ils continuent à utiliser l’électricité", conclut l’échevine.