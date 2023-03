Tournoi d'éloquence du Rotary amaytois: 12 étudiants étaient en lice

Pour sa 16e édition, le Tournoi d’éloquence du Rotary d’Amay/Villers-le-Temple réunissait cette année encore des élèves de classes de rhéto. Dans un esprit de saine concurrence et d’active collaboration, 12 candidats issus d’écoles de la région se sont affrontés dans ces joutes verbales. Confrontés à un choix parmi sept sujets de portée philosophique, morale et sociale, c’est à 9 h que les candidats se sont lancés dans la rédaction et l’analyse de leur thème.