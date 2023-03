La chaussée des Forges, à Huy, sera fermée ce vendredi

Le tronçon compris entre le pont de Chinet et le n° 116 de la route du Houyoux sera fermé à la circulation ce vendredi. Pour rappel, suite à la chute de morceaux de falaise de la paroi rocheuse la nuit du 9 au 10 mars dernier, des travaux de peignage de cette paroi étaient nécessaires afin de garantir la sécurité des usagers. La circulation était malgré tout assurée grâce à des feux alternatifs depuis le lundi 13 mars. Ces travaux seront exécutés ce vendredi entre 9 et 16h. Une signalisation sera placée entre le Pont-de-Bonne et le rond-point des Bons Métiers (Saint-Remy).