Huy: le MR veut déloger son ex-président de la tête de l’Office du tourisme

Préparer 2024 sereinement

Son successeur ne s’en cache pas: la décision prise ce mercredi par le comité du MR à l’encontre de son ex-président est liée aux remous des dernières années malgré les remerciements formulés dans le communiqué de presse pour son travail et son investissement à la présidence de l’Office du tourisme. "J’ai accepté de reprendre la présidence du MR de Huy pour remettre un peu d’ordre dans une section fort bousculée à 1,5 an des élections communales, entame Roger Pirotte. L’ambiance n’a pas été au beau fixe ces dernières années. Et donc, le comité a décidé de ne plus confier la présidence de l’Office du tourisme à Pascal Somville pour avoir les mains totalement libres dans la préparation de la liste de 2024 qui sera emmenée par Olivier Humblet. Certes pas à l’unanimité, mais 6 voix favorables sur 9 restent une majorité confortable. L’histoire entourant le nom de Pascal Somville depuis deux années n’est pas de nature à créer un climat serein. Comment voulez-vous maintenir un climat de confiance dans une équipe avec quelqu’un qui dit dans la presse qu’il pourrait créer un autre mouvement politique ? Tout cela rentre dans une dynamique de renouveau et de relance dans nos rangs. Nous avons à cœur de proposer des idées neuves. Entre autres dans le secteur touristique." De là à comprendre que le bilan de Pascal Somville est insuffisant ? "Je n’ai personnellement pas suffisamment de recul pour y répondre", embraie Roger Pirotte.

Le MR de Huy a choisi Ken Rycken (notamment impliqué dans l’organisation du festival Ça jazz à Huy) pour reprendre la présidence de l’Office du tourisme hutois. "Faisant déjà partie intégrante des membres de l’Office, Ken connaît bien le fonctionnement ainsi que les enjeux qui sont propres au domaine touristique hutois. Muni d’une grande expérience dans l’organisation d’événements, il saura insuffler un nouveau souffle à cette institution communale qui en a besoin."

Reste qu’il faudra à cette proposition du MR de Huy recevoir l’aval de l’assemblée générale de l’Office du tourisme (à la majorité des 2/3) et celui du conseil communal avant d’être effective.