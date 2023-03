Amay: le conseil consultatif communal des aînés attend du renfort

Mardi soir, Françoise Wibrin est venue présenter le rapport d’activités 2022 du conseil communal consultatif des aînés (CCCA) aux élus amaytois. La présidente de cette assemblée animée par des représentants des plus de 55 ans de l’entité a passé en revue la plupart des initiatives et organisations qui auront rythmé l’année 2022. Et de notamment citer la marche exploratoire pour repérer les obstacles au confort des aînés à soumettre aux autorités amaytoises ; la journée sur simulateur de conduite en collaboration avec Fedemot ; la distribution de boîtes jaunes (avec des informations personnelles utiles en cas d’intervention des services de secours) à placer dans le frigo ; l’atelier isolement visant justement à le briser ; le cyberespace en collaboration avec le Centre d’orientation et de formation (COF) pour lutter contre la fracture numérique… "Comme lors de l’atelier tricot, il s’agit pour certains aînés de la seule opportunité de rencontrer quelqu’un, a insisté la présidente. Il ne faut pas oublier l’importance du lien social." En nouveauté, l’atelier activités a visiblement pas mal séduit avec des marches et des visites en attendant prochainement du cinéma en collaboration avec le centre culturel amaytois. Reste que si les aînés amaytois ont traversé une bonne année 2022, ils ressentent encore l’impact des années Covid. "Cela a créé une coupure et plusieurs de nos membres ne sont plus revenus par après, regrette Françoise Wibrin qui espère trouver du renfort. Le conseil s’appuie potentiellement sur 35 membres et, là, nous nous réunissons actuellement à plus ou moins 25." Les personnes intéressées peuvent se manifester au 0478/40 05 75.