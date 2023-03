Une mare creusée pour la faune au cœur de la sablière de Villers-le-Bouillet

Une mare a été aménagée en février dernier au cœur de la sablière (5 ha) à Villers-le-Bouillet, et volontairement en contrebas de l’observatoire construit en 2022. "Histoire de pouvoir observer les reptiles, oiseaux et libellules qu’on espère y attirer", commente Cécile Charlier, conseillère en environnement à la Commune de Villers-le-Bouillet. Pour rappel, l’endroit situé le long de la N684 a jadis été exploité pour son sable jusque dans les années 70 avant de servir de terrain de motocross. Et depuis 2019, il a valeur de site de grand intérêt biologique selon la volonté citoyenne alors manifestée dans le cadre du PCDN (Plan communal de développement de la nature) et du PCDR (Programme communal de développement rural). "On avait à l’époque débuté par le déboisement, la pose des clôtures, l’installation d’un panneau explicatif à l’entrée et l’aménagement d’une mare temporaire sur la droite du site. La nouvelle vient d’être creusée avec un subside Biodivercité. Il est encore prévu de créer un circuit pédestre didactique qui fera le tour du site en passant par les éléments d’intérêt au niveau biodiversité. La sablière est ouverte à toutes les personnes mais sans véhicule."