Le club de foot de Burdinne reconduit à la tête de la buvette

Le montant de la subvention est de 12 500 € et le club bénéfice ainsi gratuitement de l’occupation du lieu. "C’est une évaluation qui nous semble juste, explique Évelyne Lambié, échevine des Sports. Nous travaillons également à la diminution des dépenses énergétiques. Nous réfléchissons au placement de panneaux photovoltaïques et également à la récupération des eaux de pluie."

"Le club de foot n’a pas le monopole !"

Cette convention d’occupation entre la Commune et le club de foot n’est pas nouvelle et pourtant, l’opposition Participe présent a voté contre ce point s’interrogeant notamment sur le choix du bénéficiaire du lieu et demandant même le report du point. "Nous ne sommes pas contre le fait d’octroyer une subvention, mais nous nous demandons pourquoi le club de football a le monopole du lieu. Il pourrait être ouvert à d’autres associations", explique Sabine Gilman, conseillère dans l’opposition.

Et Évelyne Lambié de répondre: "L’accessibilité du lieu à d’autres associations était la volonté de départ dès l’ouverture de la nouvelle infrastructure. Il y a d’ailleurs eu une gérante qui n’a pas poursuivi son activité. Pour le moment, cela nous paraît évident que la gestion du lieu soit confiée au CS Burdinnois. Il possède quand même un certain stock de matériel et il gère très bien le fonctionnement. Il faut continuer à encourager le club qui est bien tenu ; il y a du monde à chaque match de football. Nous restons ouverts à toute demande de club sportif en concertation avec les responsables du club de football, mais il n’y a pas eu vraiment de demandes jusqu’à présent", insiste l’échevine Évelyne Lambié.