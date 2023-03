Amay: le personnel du Delhaize soutenu par une motion du conseil communal

Le bourgmestre Jean-Michel Javaux (Écolo), qui a lui-même jadis travaillé au Delhaize comme étudiant durant 8 années, a rappelé qu’une soixantaine de familles amaytoises étaient directement touchées par cette décision du groupe Delhaize. Il a invité la population à leur maintenir sa belle solidarité manifestée depuis maintenant trois semaines d’arrêt suite au mouvement de grève.

Envoyée aux ministres-présidents et au Premier ministre

Il a aussi indiqué que la motion serait envoyée notamment aux ministres-présidents des régions et communautés, ainsi qu’au Premier ministre. Un autre conseiller communal a particulièrement tenu à s’exprimer sur le sujet et à titre personnel. Daniel Delvaux (Écolo), aujourd’hui retraité, a en effet travaillé 40 ans au Delhaize d’Amay, véritable institution locale depuis son ouverture en 1974. "De 110 collaborateurs dans les années 70, on est passé à 80 dans les années 2000, et à peine 50 aujourd’hui. Tout cela pour une charge de travail qui n’a cessé d’augmenter. Qu’en sera-t-il après la franchisation du magasin ? Trente employés peut-être ?" a-t-il posé avant de rappeler les efforts fournis durant la crise du Covid avec des bénéfices plantureux à la clé pour ce géant belge de la distribution. "On voit désormais la manière dont Delhaize récompense le courage et la fidélité de ses collaborateurs. Aujourd’hui, ce sont eux qui vous demandent un effort et de la compréhension, un soutien et de l’indulgence" face à cette grève d’ampleur causant parfois des problèmes aux clients.

"On se sent compris"

Sa prise de parole a été applaudie par la dizaine de travailleurs du Delhaize d’Amay présente dans le public. "Cette motion nous touche, on se sent compris, soutenu par les conseillers communaux mais aussi la population, confiait Jean-Louis Bertossi, délégué SETCA, entouré de collègues. On est déterminé, le magasin restera fermé jusque samedi au minimum. C’est le sort de 53 employés qui est en jeu au Delhaize d’Amay dont la grande moyenne a 30 années d’ancienneté. Quand on passera sous franchise, on va perdre des acquis, c’est sûr. Et il y aura des licenciements. Nous verrons ce que cette motion va donner. Ne dit-on pas que les petits ruisseaux font les grandes rivières ?"