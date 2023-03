Le terrain de football du complexe de Vierset divise la majorité et l'opposition à Modave

Un dossier qui date de près de 20 ans

Pour bien comprendre la situation, un rappel historique s’impose. Construit en stabilisé en 2005, le terrain n’a jamais pu être homologué, et a été utilisé comme piste équestre par un privé jusqu’en 2016. "Il y a sept ans, la RUS Strée comptait plus de 100 jeunes affiliés, et le président de l’époque souhaitait pouvoir bénéficier d’un terrain supplémentaire en herbe de qualité", rappelle l’échevin des Sports, Bruno Dal Molin.

Il sera alors décidé de transformer le terrain cendré bénéficiant d’un drainage très performant en surface de gazon. Gros hic toutefois: victimes de la canicule en 2017 et 2018, les semis brûleront, malgré l’achat rapide d’un arroseur.

Un an plus tard, le collège communal décidera carrément de geler le projet à cause des gros soucis financiers de la RUS Strée. Et du départ vers d’autres cieux plus paisibles de très nombreux (jeunes) joueurs.

Quatre ans se sont écoulés, et les Jaune et Noir, avec leur nouvelle équipe dirigeante, ont repris du poil de la bête. L’équipe fanion joue les premiers rôles en P3, et "nous comptons 40 à 50 enfants (NDLR: trois équipes sont inscrites en championnat en U6, U8 et U9) ", assure Pierre Crochet, président du club et chef de groupe de l’opposition POM.

Quid de la buvette ?

D’où l’idée de la majorité de relancer le projet en réalisant un forage de puits pour alimenter une citerne, afin de ne pas connaître les mêmes mésaventures qu’en 2017-2018. "En avril, le système d’arrosage sera installé", assure l’échevin des Sports qui, sans le dire ouvertement, verrait bien à moyen ou long terme, tout le club stratois déménager vers le terrain de Vierset, qui va en outre bénéficier d’un nouvel éclairage LED.

"La buvette et les vestiaires actuels du club ont plus de 50 ans et ne répondront bientôt plus à certaines normes, juge-t-il. La Commune est propriétaire des lieux, le bail avec le club vient à échéance en 2024, et celui-ci va être prolongé pour une durée indéterminée. La Commune ne pourra y mettre fin que via un préavis de deux ou trois ans." Une situation qui laisse perplexe Pierre Crochet, porteur d’une double casquette. "Premièrement, en tant que président de club, je me réjouis de pouvoir bénéficier d’un terrain supplémentaire. Mais je m’interroge notamment sur les recettes et les modalités de la tenue du bar si le club devait déménager au complexe sportif. Tout comme sur le fait que certains sont attachés à l’identité villageoise. Deuxièmement, en tant que mandataire politique, je me pose aussi des questions: quel est réellement le projet ? J’entends dire que le terrain actuel pourrait être vendu à des promoteurs immobiliers ou utilisé pour agrandir l’école libre."

En principe, la nouvelle surface de jeu, qui aura coûté 150 000 € depuis 2005, sera opérationnelle au printemps 2024. "Je n’ai aucun doute sur le fait qu’elle sera souvent occupée, juge Bruno Dal Molin. D’autres clubs de la région seront intéressés pour la louer." 1-1. Balle au centre.