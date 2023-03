Une mention spéciale pour les bénévoles du CLAP de Bergilers, à l'occasion du salon du vin

Pour les 30 ans du CLAP de Bergilers et son 23e salon des vins, une mention a été décernée aux bénévoles qui œuvrent en permanence. Du jury à la cuisine. Au-delà de tous les viticulteurs qui présentent leurs vins, au-delà du concours "Prix du public" et au-delà encore des repas conviviaux entre organisateurs et producteurs, il y a un comité. Le comité du CLAP (Comité Local d’Animation et de Promotion) et ses bénévoles qui assurent tous les services… mais dégustent malgré tout de temps à autre. Le comité avait lancé un appel à candidatures pour renforcer ses troupes en vue de ses manifestations, et notamment de sa 23e foire des vins… et ses 23 viticulteurs. "Il y a eu 7 ou 8 candidatures finalement" souligne Geoffrey Moies. Et la présidente, Monique Kallen de renchérir. "Deux personnes se sont présentées spontanément vendredi, sans parler d’un nouveau sponsor qui souhaite soutenir nos activités." L’efficacité et la réalité de son organisation, le salon des vins le doit aux piliers qui œuvrent depuis 30 ans et à la présidente depuis 25 ans. "Nous faisons parfois appel aux familles et aux amis. Mais les bénévoles réalisent le travail principal, de l’accueil au service, du bar à la réalisation du repas des viticulteurs" insiste Monique Kallen. Plus encore avec un service efficace et rapide pour le jury "public" qui a élu les 3 meilleurs vins vendredi soir. Aux produits de bouche gourmands comme les "Flammekueche" ou les plats grecs et les chocolats, les viticulteurs de Pécharmant et du Ventoux ont découvert l’accueil (prenant parfois la forme d’un baptême), version CLAP ! Pour remplir aussi son action de promotion du village, un stand laissé vacant par un viticulteur a été occupé par Marie Pacolet (potière), André Keppenne (livre sur le village) et Pascale Lapaille (tissus de récupération).