La sorcière a expié sur le bûcher de Haneffe (Donceel)

Même si elle a tenté d’influencer les éléments, la Sorcière de Haneffe a péri dans les flammes du Grand Feu 2023 ce week-end. Le printemps peut arriver… Une dernière tournée (ou plusieurs) au Bistrot du Vieux Haneffe pour la Sorcière et ses bourreaux. Une dernière nuit et une dernière journée en attendant l’exécution de la sentence, avant de rejoindre le bûcher au bien nommé lieu-dit "le calvaire", juste à côté du vieux cimetière. Toute la journée, la sorcière a bien tenté de retarder, voire d’annuler le supplice à force vent et tempête, pluie et bourrasques mais la nature a fini par calmer ses velléités défensives. Elle a cédé malgré des soubresauts. Et de timides souffles de vent. Les éléments ont contribué à célébrer le printemps tout frais. Juchée sur son bûcher de sapins collectés dans le village par les Bourlingueurs, elle n’a pas résisté aux premiers assauts des flammes attisées par Eole… En quelques instants, le bûcher s’est embrasé pour cerner la sorcière de flammes. Sa résistance sera vaine. Après la robe, la tête et le chapeau sont emportés. Elle disparaît dans le brasier, pour le plus grand soulagement de tous. Les habitants peuvent exulter. Bière, grolle, génépi ou péket pour accompagner saucisses grillées, soupe à l’oignon ou tartiflette ! La fête autour du bûcher qui se consume lentement, avec un retour de flamme temporaire. La Sorcière a expié pour 2022. Place aux méfaits de celle de l’année… qui subira son procès perdu d’avance et son supplice en 2024, année électorale !