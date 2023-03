Vous investir dans les projets de la commune d’Oreye, ça vous dit ? La CLDR lance un appel à candidatures

Ce dernier précise que la FRW, qui joue le rôle de coordination de cette participation citoyenne, relance cet appel à candidatures car peu de personnes s’étaient manifestées la première fois. Mais pourquoi ? "Le citoyen se sent-il de moins en moins concerné ? Je ne sais pas. Mais j’ai parfois l’impression qu’il veut participer mais pas s’impliquer", s’exprime le mayeur, qui rappelle que la consultation citoyenne offre la possibilité à monsieur et madame tout-le-monde de participer aux décisions de leur commune. "Le but, c’est que ce ne soit pas les élus politiques seuls qui décident des projets qui vont impacter directement la vie des citoyens."

Relancer la dynamique

Côté FRW, on explique que "oui, il y a eu un petit désintérêt. Mais c’est normal car la concrétisation des fiches-projet met parfois plusieurs années. Justement, ici, le but est de relancer la dynamique citoyenne, explique Florine Gerouville, agent de développement à la FRW. Il faut compter deux ou trois ans pour la phase d’élaboration et de coconstruction de l’ODR et une dizaine d’années pour la mise en œuvre des projets. C’est long. Il y a donc des personnes qui démissionnent en cours de route. Certains, aussi, décèdent. D’où l’importance de relancer la dynamique."

Actuellement, ils sont une vingtaine d’Orétois à faire partie de la CLDR. La FRW veut donc renforcer ce groupe de citoyens.

Retrouvez ici toutes les fiches-projet de l’ODR orétois: www.odr-oreye.info/contenu-du-pcdr.

Il est possible de déposer les candidatures jusqu’au 15 avril via l’adresse mail f.gerouville@frw.be ou le numéro 019/58 93 23.