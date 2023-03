À l’origine, c’est à l’initiative de deux monitrices que l’activité à vue le jour en 2015. Au total, ce seront 400 enfants, âgés de 1 à 12 ans, qui pourront mettre les pieds, et/ou la tête dans l’eau à la recherche d’œufs de Pâques. "En réalité, ce sont des faux œufs qui seront lancés les bassins, explique Pierre Dewart, directeur de l’ASBL wanzoise Vive le Sport. Certains flotteront, d’autres non. Ils les échangeront ensuite contre un jeton qu’ils échangeront contre un paquet de vrais œufs en chocolat."

Ces enfants seront répartis en quatre groupes de 100, et chaque groupe aura la piscine, fermée pour l’occasion, le temps d’une heure "Les grands seront dans le grand bassin, et les plus petits seront répartis dans le petit bassin et dans la pataugeoire. " Une inscription est nécessaire, au prix de 2 € par enfants. "En 10 jours, on en est déjà à 200 inscrits, on atteindra les 400."

Inscription obligatoire (avant le 29 mars) sur le site www.vivelesport.be.