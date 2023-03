Un Claviérois lance un crowdfunding pour protéger le public de la pluie

Au pied de ce mur artistique, le célèbre guitariste a placé une scène en bois d’une vingtaine de mètres carrés. Avec une volonté bien affichée: celle d’y proposer des concerts, du théâtre, des spectacles pour enfants, des collaborations avec des centres culturels ou avec L’Atelier(s). L’idée séduit: quelque 350 spectateurs assistent aux concerts inauguraux de l’Œil du Condroz sous un ciel radieux.

Moins d’un an plus tard, l’artiste condrusien aimerait mettre sur pied un premier festival musical. Mais si l’envie est là, il sait aussi que le Condroz n’est pas la Provence, et que le risque de devoir composer avec un temps pourri, même en plein été et a fortiori à l’approche de l’automne, n’est pas à négliger. "Nous l’avions malheureusement constaté à nos dépens en septembre dernier où, face à un temps glacial, nous avions dû déplacer à la dernière minute le concert de Jacques Stotzem à L’Atelier(s), se rappelle Quentin Dujardin. Dès lors, nous imaginons d’installer une tente berbère de 10 m sur 20 m avec des poteaux en eucalyptus pour protéger à la fois la scène mais aussi les spectateurs de l’éventuelle pluie. Ce qui nous permettrait d’accueillir 150 à 200 personnes. Mais il s’agit d’un sérieux investissement. Une toile neuve coûte plus de 20 000 € et une en seconde main, comme celle que je lorgne, plus de 10 000 €."

Comme l’Œil du Condroz ne bénéficie d’aucun subside, Quentin Dujardin a imaginé lancer un crowdfunding pour financer l’investissement. Si vous désirez soutenir l’initiative, rendez-vous sur le site www.oeilducondroz.be