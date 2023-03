Trois éoliennes en projet en "Campagne de la Grande Prâle" sur Villers-le-Bouillet et Verlaine

Quant à la décision d’octroyer le permis unique, elle reviendra aux fonctionnaires technique et délégué (SPW) après examen du projet qui a déjà fait l’objet d’une étude d’incidences sur l’environnement.

Ancien projet revu à la baisse et plus au nord

Il concerne donc la construction d’un parc de trois éoliennes d’une puissance électrique totale maximale de 11,4 MW et d’une cabine de tête ; l’aménagement de chemins d’accès et aires de montage ; et la pose de câbles électriques sur les territoires communaux de Villers-le-Bouillet et de Verlaine. En l’occurrence, il s’agit là de la nouvelle mouture revue à la baisse d’un premier projet de 6 éoliennes (4 à Villers et 2 à Verlaine) qui avait essuyé un refus de la part des fonctionnaires technique et délégué. Et les recours ensuite introduits par Luminus et Enercity (coopérative de l’éolienne citoyenne villersoise) n’y avaient rien fait, faute d’une réponse dans les délais impartis des ministres sollicités.

Luminus aurait pu porter le dossier à l’examen du Conseil d’État via un recours supplémentaire, mais l’opérateur avait préféré revoir sa copie à la baisse et en repositionnant le parc plus au nord pour aboutir aujourd’hui à cette nouvelle demande de permis unique.