Tous ensemble pour la propreté publique à Burdinne

Celui-ci s’est déroulé samedi dernier, avec comme point de départ la Ferme de la Grosse Tour à Burdinne. Parmi les participants, Jean-Pierre Boland accompagné de son petit-fils Enzo. "Il est demandeur pour participer, explique le grand-père. Nous ramassons régulièrement des déchets dans le village en nous promenant principalement dans le Chimpisse et près du terrain de football. Ce sont essentiellement des canettes."

Parmi les autres bénévoles du ramassage, Sylvie et son fils Louis de Marneffe sont aussi des fidèles de l’opération Be WaPP. Tout comme Théo et Elisa qui accompagnent leurs parents Thomas et Stéphanie.

Cette année, le bourgmestre Frédéric Bertrand avait sélectionné deux voiries de liaison. "Nous partons de la rue de Wasseiges à sa limite avec le village d’Acosse et une équipe sera sur la Croisette qui relie Burdinne à la N80, explique le mayeur. Car la vallée de la Burdinale est de plus en plus propre. Nous y avons de plus en plus d’ambassadeurs de la propreté qui y sont présents toute l’année."

L’équipe sur la rue de Wasseiges était accompagnée d’un véhicule communal balisé qui indiquait bien le but de l’opération. Pourtant, cela n’a pas empêché certains automobilistes de se montrer agressifs. "Le plus marquant a été une dame qui est sortie de son véhicule pour agresser verbalement les bénévoles, se disant dérangée par notre présence pourtant bien signalée et sécurisée, détaille le bourgmestre. Cela a réellement provoqué une émotion négative chez les ramasseurs. C’est du jamais vu alors que nous ramassons les crasses des gens." Les déchets ramassés sont essentiellement des canettes et emballages divers. "Et nous avons eu aussi un tas d’emballages de médicaments dans la croisette."