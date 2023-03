Tinlot: il l'étrangle au camping pour des propos déplacés

Les faits se déroulent au camping de Fraiture en Condroz. Les voisins décident d’organiser un apéro. Et c’est de retour à la caravane que la scène de violence prend place. Il lui fait remarquer qu’elle a tenu des propos qu’elle n’aurait pas dû tenir. Elle lui répond un peu sèchement. Il la plaque sur le lit et tente de l’étrangler. Elle veut s’enfuir mais il l’attrape en lui tenant les cheveux. Alertés par les cris, les voisins interviennent à temps.

Il semble que la violence soit "habituelle" dans le couple. L’un des deux fils de la victime va d’ailleurs déposer une main courante auprès de la police de Hermalle-sous-Argenteau car il craint que sa maman soit sous l’emprise de son compagnon. Elle concerne une violation de domicile survenue le 9 mars alors que sa maman emménageait dans la localité de Haccourt.

L’homme a forcé le passage entre le garage et la cuisine et a saisi la victime par la gorge. Il n’était pas dans son état normal, a-t-elle expliqué. "Il était à la fois euphorique et menaçant."

La troisième prévention vise des coups et blessures volontaires commis à Oupeye entre février et début avril 2022. L’ensemble des préventions est établi.

Le compagnon violent écope d’une peine de 10 mois de prison avec sursis probatoire durant une période de 5 ans. Dans ses attendus, il a été tenu compte de l’extrême gravité des faits mais aussi des efforts consentis par le prévenu pour combattre son assuétude à l’alcool. L’octroi de conditions à respecter devrait lui permettre d’éviter le déclassement social. Une somme de 2 500 € pour dommage moral a été octroyée à l’ancienne compagne du prévenu.