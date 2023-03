Huy: les jeunes ont abordé la relation amoureuse sans faire peur

Parler, se confier, apprendre, comprendre, autant d’actions différentes mais toutes liées au même sujet: l’amour. Et chez les jeunes, il est parfois difficile de l’aborder voire d’en parler lorsque l’on n’est pas prêt. C’est dans ce cadre que la Mézon, à Huy, organise depuis neuf années les prismes à l’amour. Une dizaine d’institutions y étaient représentées pour répondre au maximum de questions que la jeunesse peut bien se poser. "Grâce à mes expériences passées, j’ai pu dresser un constat plutôt triste, explique Cathy Moureaux, directrice de la Mézon. Lorsque l’on parle aux jeunes des relations amoureuses, que ce soit dans le cadre scolaire pu ailleurs, ça fait peur. Peur parce qu’on ne parle que des maladies, des protections, et de tout ce à quoi on doit faire attention." Elle continue en expliquant qu’"au prisme à l’amour, on aborde tous les sujets liés à l’amour et aux relations d’une façon joyeuse, avec de la musique et dans la bonne ambiance. On ne profite pas non plus d’un prétexte commercial pour l’organiser puisqu’on est le 22 mars. " Pour ce faire, une dizaine d’institutions hutoises mais aussi namuroises sont venues entendre la parole des jeunes et répondre à leurs questions. "Ici, ils peuvent parler de tout sans tabou, faire tomber les barrières, car parfois ils ont plein de questions mais n’ont pas de réponses, et ils n’osent pas forcément en parler à leurs parents. Il y a quelques assistantes sociales, des plannings familiaux et autres psychologues qui sont donc là pour ça." La directrice indique aussi que la rencontre avec ces institutions à la Mézon leur offre plus de connaissances. "À l’école, on ne leur parle pas forcément de toutes les institutions, et si celles-ci n’y viennent pas, ils ne sont tout simplement pas au courant. Les rencontrer leur permet d’être plus informés de ce qui existe le jour où ils en ont besoin. "