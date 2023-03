Huy: l'enfant se blesse, la maman déguste

Menaces de mort

Cela l’a surtout mis dans une rage folle. Selon la déposition de la victime, il lui a mis des claques. Ensuite, il serait monté avec elle dans la chambre, emportant un couteau et les menaçant, elle et ses trois filles, de les tuer. Poussée sur le lit, elle aurait été maintenue de force. Là, il aurait pratiqué diverses prises d’étranglement, il l’aurait forcée à avaler des médicaments et frappée avec une batte de base-ball. Ensuite, il a saisi les clés de la voiture et pris leur fille commune. La victime se serait précipitée devant le véhicule avant de s’installer côté passager. Finalement, elle trouvera refuge chez les voisins où on appellera la police. Le prévenu reconnaît avoir été violent mais il nie l’usage des médicaments et de la batte.

Du côté du Ministère public, on peut admettre qu’il n’y avait pas d’intention, dans le chef du beau-père, de blesser la fillette. Il demande donc la requalification en coups et blessures involontaires. Par contre, les faits à l’encontre de la maman restent graves. "Il faut respecter l’intégrité physique d’autrui. C’est élémentaire." Il requiert 10 mois avec sursis probatoire et 400 € d’amende. Du côté de la défense, on ne peut que souligner le côté ordinaire de la situation: un temps de midi, un papa prépare le dîner et puis cette dispute survient entre les enfants. "Tout cela à gérer en même temps. Ça arrive dans toutes les famille s. Sans cela, rien ne serait arrivé." Elle demande l’acquittement pour ce qui est de la blessure provoquée par la chute. Pour le reste, la défense reconnaît qu’il a pété un plomb. Depuis, il a refait sa vie et entrepris un suivi psychologique. Elle sollicite une peine de probation autonome.

Jugement le 5 avril