Héron/Andenne: il menace de mort l'ex de sa compagne

La scène la plus marquante se déroule le 5 avril 2021. Le prévenu est en pleine rupture amoureuse. Et il ne la digère pas. Il décide de se rendre à Couthuin, chez l’homme qui, avant lui, était en couple avec sa compagne.

Il entre par effraction dans le domicile alors que le Couthinois se trouve dans sa cuisine. Le prévenu a un couteau en main et lui demande de téléphoner à sa compagne. Une fois en ligne, le prévenu se saisit du portable et annonce la couleur: "Si tu n’es pas là à 22h35, tu auras son sang et mon sang sur les mains." Ensuite, il se saisit des clés de la voiture du Couthinois.

Interrogé par le juge Marot, l’homme ne se souvient pas. Tout ce qu’il sait, c’est que sa compagne de l’époque a vidé le compte de son fils et qu’elle a fait main basse sur l’argent de sa société. Au point qu’il a dû arrêter ses activités.

Ce n’est pas la seule prévention. Le quadragénaire est aussi poursuivi pour une scène de coups le 13 janvier 2021, à son domicile d’Andenne. Ce jour-là, il rentre passablement énervé et ivre. Selon les déclarations de la victime, "il tente de l’étrangler, la frappe au mur". Un peu plus tard, il l’aurait menacée avec un cutter sur la gorge. Des scènes de coups qui auraient déjà démarré en 2019.

La scène du 5 avril 2021 met un terme à ses agissements. Conduit devant un juge d’instruction, il est libéré sous conditions. Il ne les a pas toutes respectées. Alors qu’il devait se tenir à distance de son ex, il lui écrit des lettres d’amour, des messages et dépose des fleurs à son domicile.

De 5 à 10 ans

Le substitut du Procureur du Roi se déclare surpris par le détachement dont fait preuve le prévenu. "Il reconnaît les faits mais ne semble pas se remettre en question."

Le Parquet rappelle que rien que pour la détention arbitraire et les menaces de mort, il peut écoper d’une peine allant de 5 à 10 ans. "Face à la personnalité troublante du prévenu, à la gravité des faits et à leur répétition", il requiert 30 mois de prison sans s’opposer à un sursis probatoire. Du côté de la défense, on pointe la difficulté que son client a éprouvée face à la séparation. De surcroît, il apprend qu’elle a fait des dettes. Pour son conseil, ce qui l’a aidé, ce sont les conditions et les convocations à la Maison de Justice. Il a été suivi par un psychologue et ne boit plus. Elle sollicite, à titre principal, le sursis simple.

Jugement le 5 avril