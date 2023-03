Balayez, nettoyez, jardinez… au potager participatif de Braives (vidéo)

Catherine Lheureux et Nadine Heine, du Plan de cohésion sociale, ont en effet décidé de faire revivre le projet. Et ce mercredi après-midi, ce sont sept volontaires, Nadine, Florence, Pétronille, Didier, Catherine, Christine et Anne-Françoise, qui sont venus remettre en état le potager participatif. Ceux-ci ont été aidés par trois formateurs de l’asbl "Les Ateliers de la Traversine" qui ont prodigué de nombreux conseils. Objectif : que les bénévoles puissent, dans le futur, gérer le potager en autonomie. L’activité a commencé à 13 heures par une brève présentation, chacun expliquant son rapport avec le jardinage.

Certains en connaissent déjà un fameux bout sur le sujet, comme Christine, jeune retraitée qui pratique la permaculture. En revanche, d’autres sont néophytes, à l’instar de Catherine Lheureux. "Je ne m’y connais pas beaucoup en potager mais j’aime beaucoup apprendre, avoue-t-elle. Je n’ai jamais pu avoir un potager chez moi car mon chien déterre tout. Du coup, pour moi, c’est une chance inouïe de découvrir cet univers".

Après les présentations, les bénévoles se sont mis au travail. Une partie a tamisé le compost, une autre a nettoyé les parcelles afin de les cultiver. Par la suite, ils ont mélangé l’amendement à la terre afin d’avoir des légumes plus riches. Ensuite, ils ont créé dans la serre des semis d’épinards, d’ails, de bettes à repiquer et de salades à couper. À l’extérieur, ils ont planté des pommes de terre, des radis, ou encore des poireaux. Pour rappel, les légumes et les fruits récoltés sont destinés aux familles démunies de la commune.