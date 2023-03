Waremme: deux voitures électriques à se partager dès avril

Pratique pour la population et l’administration

Les deux voitures seront disponibles à deux endroits de la ville, où se situent des bornes électriques: à côté de la gare et au niveau de la police. "C’est assez exceptionnel et original de se retrouver pour cette initiative fort utile pour la population qui a besoin de mobilité, s’est réjoui le bourgmestre de Waremme, Jacques Chabot, lors de la présentation des véhicules. C’est un système qui est tout à fait pratique, facile d’accès. Nous avons réservé un certain nombre d’heures pour le personnel de l’administration mais la grande ouverture sera pour les citoyens."

Les voitures seront disponibles pour tous, mais la Ville dispose d’un certain nombre d’heures par semaine afin d’utiliser les véhicules pour certaines missions. Les lieux choisis pour les accueillir sont stratégiques. "Pour la borne près de la gare, il y a l’ambition de pouvoir faire de cet endroit une place multimodale avec les arrêts de bus, la gare et le parking à vélo. Nous sommes dans le centre de la mobilité à Waremme", se réjouit Julien Humblet, l’échevin de la Mobilité.

Bouger autrement

L’objectif n’est pas de louer ces voitures pour des périodes de longue durée mais plutôt de pouvoir les utiliser pour des déplacements spécifiques. "Les personnes qui n’ont qu’une voiture principale, mais qui auraient besoin d’une seconde pour certains déplacements, peuvent utiliser celles-ci au lieu d’en acheter une deuxième."

Les véhicules seront gérés par Neri Share by Autosphere. "Nous fournissons les véhicules, gérons l’application et les nettoyons. L’ancrage local est important pour cela, nous intervenons si un usager a un souci", explique Sandrine Neri.

"La première phase est l’enregistrement. La personne entre ses données et nous allons vérifier tout: carte d’identité, permis de conduire,… La deuxième phase est la réservation, possible d’une minute à 100 jours à l’avance. La dernière étape est la conduite du véhicule. On ouvre les portes avec le Bluetooth, les gens doivent prendre une photo pour l’état du véhicule", explique Tony Deruyter de Share4Mobility.

Le 11 avril à 18h30, une réunion d’information se tiendra à l’hôtel de ville pour en expliquer le fonctionnement aux citoyens waremmiens intéressés par le partage des deux véhicules électriques.