Centrale nucléaire de Tihange: Cogolati veut changer la loi sur l'accompagnement des travailleurs

Un plan pas applicable avant 2036

Un projet positif, a priori. Oui, mais il y a un "mais". Et un fameux, d’ailleurs. Car, selon les dispositions actuelles de la loi, le plan d’accompagnement ne sera mis en route que lors de la mise à l’arrêt définitive de Tihange 3, qui aura lieu, selon le scénario actuel, en 2036. "C’est un peu ridicule et c’est beaucoup trop tard", commente Samuel Cogolati, député fédéral Ecolo, qui s’est rendu compte de cette fameuse incohérence en demandant, à la Chambre, au ministre du Travail, Pierre-Yves Dermagne, où en était la mise en place de ce plan d’accompagnement. "Tihange 2 est à l’arrêt depuis cette année et on va encore devoir attendre 13 ans avant que le plan ne soit mis en place et que les travailleurs soient protégés. Ça n’a aucun sens." Car, si les salariés sont tous assurés de conserver leur emploi jusqu’en 2027, les années qui suivent sont nettement plus incertaines. "On ne peut pas attendre 2036 avant de mettre un tel plan en place. Il sera caduc."

Cogolati va proposer une révision de la loi

Selon lui, il faut que ce plan d’accompagnement social soit conclu beaucoup plus tôt. "Ce sera beaucoup plus sain et logique. Ça permettra d’apaiser et de rassurer les travailleurs de la centrale."

Il a d’ailleurs prévu de proposer une révision de la loi, afin de la rendre nettement plus cohérente. "Je le ferai dès que j’en ai la possibilité. Demain, si je peux. Si ma loi est adpotée, chaque travailleur de la centrale sera accompagné par un plan réalisé en concertation avec les syndicats. Et ce, avant l’arrêt de chaque réacteur."

Quant à Pierre-Yves Dermagne, il n’avait pas l’air contre cette révision de la loi. "Il comprenait bien. Il se rendait compte que la loi actuelle est problématique."

En plus d’être constructif, l’échange entre le député Ecolo et le ministre PS "avait également un côté cocasse", conclut Samuel Cogolati.