Wanze: une enveloppe de 2.000 € à répartir entre entreprises visant le durable

Dossiers pour le 30 juin

Sous l’appellation "Développement durable-Efficience énergétique-Énergies renouvelables", elle l’élargit même au développement durable dans sa globalité. L’appel à projets annuel s’adresse ainsi aux acteurs économiques locaux (entreprises, commerces, indépendants) souhaitant réduire la consommation énergétique, améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments, maîtriser l’utilisation et les coûts de l’énergie, favoriser le développement durable au travers également de l’économie circulaire ou de la gestion de l’eau et des déchets. "Grâce aux mécènes que sont BioWanze et la Raffinerie Tirlemontoise, une enveloppe de 2 000 € est disponible et sera répartie entre divers projets à hauteur de 500 € à 1500€ maximum, évoque Loïc Leroy, l’échevin wanzois du Développement durable. Un jury d’experts associés à l’ADL départagera les projets attendus pour le 30 juin." Les entreprises intéressées doivent au préalable envoyer une fiche d’inscription à l’ADL de Wanze pour le 28 avril au plus tard. Les formulaires sont téléchargeables sur le site internet de la Commune.

Les lauréats 2023 seront connus courant du mois d’octobre. Précédemment, sous pilotage du GAL Burdinale-Mehaigne, plusieurs entreprises wanzoises avaient eu accès à ce type d’aide, dont le restaurant Lucana pour la pose de panneaux photovoltaïques.

D’autres mécènes espérés pour gonfler l’enveloppe

Désormais à la manœuvre, la Commune de Wanze et son ADL espèrent à l’avenir encore gonfler l’enveloppe disponible en attirant d’autres mécènes locaux à l’instar de ce que font déjà la Raffinerie Tirlemontoise et BioWanze. "L’énergie renouvelable est aussi au cœur de notre métier, et nous avons toujours à cœur d’entretenir de très bonnes relations avec l’économie et l’associatif wanzois, explique Pierre Étienne, le directeur de BioWanze. Deux mille euros à répartir, cela peut paraître peu, mais l’enveloppe va évoluer à l’avenir si on parvient à attirer d’autres mécènes. On s’est engagé à assumer 50% de l’enveloppe totale pour ne pas que cela devienne le prix BioWanze. On ne cherche pas à se mettre en avant."

085/273595, adl@wanze.be