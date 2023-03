Un Hutois de 25 ans poursuivi pour tentative de meurtre

Me Maxim Töller a pu plaider ce vendredi matin devant le tribunal correctionnel. L’avocat, qui représente un jeune Hutois de 25 ans inculpé pour tentative de meurtre à la suite d’une agression à l’aide d’un objet tranchant survenue le 4 juin 2021 sur la Grand-Place de Huy, avait été mandaté très tard et avait demandé un délai lors de la première audience le 1er mars dernier, pour qu’il puisse prendre connaissance du dossier concernant son client. Il a demandé à la justice hutoise le sursis le plus large possible, avec internement si nécessaire.