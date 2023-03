Sentir, traduire et vivre ses sens au château de Waleffe (Faimes)

Le Château de Waleffe s’est mué en "thérapie" apaisante. Aux toiles d’Isabelle Bouhon se sont associés les sons des bols tibétains et des bols de cristal de Natacha pour transporter le public dans un voyage vibrant, pour traverser le message des toiles. Une interprétation personnelle complétée par l’olfaction et le goût des tisanes et huiles essentielles de Louis de Potesta, herboriste. Des tisanes pour incarner chacune des couleurs. Des odeurs, des arômes pour créer la sensation d’un tout, d’une synergie multisensorielle et "voir" les toiles autrement, les sentir, les déguster, se poser dans l’instant suspendu, écouter les sons et les sensations de tout notre corps.