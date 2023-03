Héron, une commune rurale, jeune et attractive

La formule de la réception est restée la même ; un petit-déjeuner attendait les nouvelles familles. Elles étaient nombreuses à avoir répondu à l’invitation. "Tout ce qui compose le petit-déjeuner provient de producteurs locaux," explique le bourgmestre Éric Hautphenne. Et chaque famille est repartie avec un très beau panier garni.

À la fin de petit repas matinal, Éric Hautphenne a présenté la Commune, ses mandataires et tous ses services ainsi que chaque village et ce qu’ils proposent dont les implantations scolaires, la crèche la Héronnière pour Héron… Il a rappelé également que le bulletin communal "Le trèfle à 4 feuilles" est une grande source d’information "4 feuilles, comme nos 4 villages". La matinée se terminait, comme de coutume, par une petite excursion guidée par André Duchene.

En 2022, 115 familles se sont installées dans l’entité héronnaise dont beaucoup de jeunes ménages. "Ce qui nous classe à la 7e place sur 262 dans le classement des communes plus jeunes de la Francophonie." Héron compte actuellement 5 572 habitants et connaît toujours une croissance depuis 25 ans.

Héron se définit commune une commune rurale, jeune et tournée vers l’avenir. "Je pense que Héron est aussi attractive par sa position géographique avec la proximité de l’autoroute et plusieurs villes", ajoute le bourgmestre.

Le petit-déjeuner est aussi un moment de rencontre comme pour Lore-Anne et son époux Jason assis à côté de Manon et Maxime. Lore-Anne et Jason proviennent d’Oreye. "Nous nous sommes installés il y a trois mois pour nous rapprocher de travail à Huy et Saint-Georges", dit le couple. Manon et Maxime ont eu un coup de foudre pour une maison à Héron "que nous avons découvert grâce à des amis héronnais." Et tous ont apprécié la matinée.