La nouvelle aire de jeux de Bas-Oha a été inaugurée

En tant qu’échevine du développement durable, Aurélie Ochelen a présenté l’aire de jeux. "Il s’agit d’un parcours d’agilité composé de 6 modules en bois de Mélèze, bois européen résistant issu de forêts gérées durablement", explique Aurélie Ochelen. Un peu plus loin est installée une balançoire avec plateau. "C’est une balançoire inclusive pouvant accueillir des enfants porteurs d’un handicap. Elle a été acquise grâce au budget participatif 2022 par le Conseil consultatif communal de la personne handicapée." Le CCCPH était représenté ainsi que le Conseil consultatif des jeunes par le jeune Mohamed.

Le coût total de l’aire de jeux est d’environs 20 000 euros financés par la Commune.

Le quartier du Fond du Ry rassemble de nombreuses familles. "Les jeux sont essentiellement destinés à des petits enfants de 0 à 6 ans, mais les plus grands sont bien sûr les bienvenus. Tout le monde peut aussi profiter du terrain de tennis existant. Et quand l’érable grandira, il protégera les gens du soleil. Nous voulons aussi que l’aire de jeux soit un lieu de convivialité pour cultiver l’art de bien voisiner." souligne Aurélie Ochelen. Et le bourgmestre Christophe Lacroix était aussi heureux "de voir que les modules sont déjà bien utilisés par les enfants."